Barça, Juventus Mercato : Un troc géant entre les deux clubs ?

Plusieurs joueurs de la Juventus intéressraient le Barça, et vice versa. On pourrait alors assister à un troc géant entre les deux clubs.

Des défenseurs et des milieux échangés entre la Juventus et le Barça ?

D'après les informations de Mundo Deportivo, la Juventus et le FC Barcelone pourraient procéder à un troc géant cet été. Les intérêts du club catalan pour Miralem Pjanic ne sont maintenant plus une surprise, mais le club de Bartomeu aurait aussi coché plusieurs défenseurs turinois afin de renforcer une défense perturbée par les blessures à répétition de Samuel Umtiti et la fin de carrière de plus en plus proche de Gérard Piqué. Ainsi, Matthijs de Ligt et Daniele Rugani intéresseraient le Barça, tandis que Sport mise sur le nom de Cristian Romero.

Si elle était amenée à céder son milieu de terrain Miralem Pjanic au Barça, la Juventus pourrait aussi y trouver son successeur, en la personne d'Arthur, 23 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues. La Vieille Dame ciblerait également Nelson Semedo afin de renforcer un poste de latéral droit occupé régulièrement par Juan Cuadrado cette saison. Les deux médias espagnols sont en accord pour évoquer une possible venue de Jean-Clair Todibo, celle-ci reste néanmoins très compromise puisque le joueur prêté à Schalke 04 par Barcelone occupe le poste que recherchent à tout prix les dirigeants catalans.