ASSE : bonne nouvelle à la cellule de recrutement de Sainté

L'ancien joueur professionnel, Jean-Luc Buisine, devrait prochainement intégrer la cellule de recrutement de l'ASSE en tant que directeur. Il vient remplacer David Wantier chez les Verts de l' AS Saint-Étienne.

ASSE : Jean-Luc Buisine, homme d'expérience

L'Équipe annonce aujourd'hui l'arrivée de Jean-Luc Buisine au poste de nouveau directeur de la cellule de recrutement de l'AS Saint-Étienne. Les discussions auraient été entreprises suite au départ de David Wantier en février dernier. Ce dernier n'entretenait pas de bonnes relations avec l'entraîneur Claude Puel. Pressentie lors du limogeage de Wantier, la piste menant à Gérard Bonneau n'avait pu aboutir. Julien Cordonnier a assuré l'intérim depuis lors. Jean-Luc Buisine devrait s'engager dans le Forez, non sans expérience au vu de ses passages réussis en tant que recruteur au LOSC entre 2003 et 2011, puis au Stade Rennais entre 2013 et 2019.

L'ancien défenseur de Rouen, Lille et du Racing Club de Strasbourg a l'avantage d'être proche de Xavier Thuilot, le directeur général de l'ASSE, en poste depuis le 4 octobre dernier. Les deux hommes se côtoient depuis leur passage à Lille OSC. Le contrat de Jean-Luc Buisine devrait être signé la semaine prochaine.

Cet homme d'expérience compte plusieurs gros coups à son actif sur le marché des transferts. Il a fait signer au LOSC des joueurs comme Michel Bastos, Adil Rami, Dimitri Payet ou encore Moussa Sow, meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison 2019/2020.