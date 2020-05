Ex-OM : Habib Beye se fixe un grand objectif dans deux ans

Habib Beye (42 ans) a accordé une interview à L’Equipe. L’occasion pour l’ancien joueur de l’OM de se féliciter de sa carrière d’ancien footballeur et de lever un pan sur son avenir.

Habib Beye satisfait de sa carrière d’ancien joueur

Habib Beye a été footballeur pendant 14 longues années. Aujourd’hui consultant de Canal+, l’ancien capitaine de l’OM estime avoir eu une bonne carrière de footballeur, même si elle aurait pu être plus intéressante. « Je suis très satisfait de ma carrière. Je n’ai aucun regret, même si elle aurait pu se finir d’une meilleure façon. Elle a duré 14 ans et je ne pourrais pas demander mieux aujourd’hui. On peut toujours se dire : oui, j’aurais pu faire mieux », a expliqué l’ex-latéral droit de l’Olympique de Marseille.

L’ex-Phocéen entraîneur dans 2 ans ?

L'ancien de Newcastle United croit avoir été un joueur déterminé et passionné, et promet de garder ces mêmes valeurs quand il sera entraîneur dans 2 ans. « Mais, sincèrement, si je dois me juger, j’étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l’image du coach que je serai plus tard, puisque j’ai l’objectif bien précis d’entraîner dans deux ans », a ajouté l’ancien international sénégalais qui vient de prolonger son contrat avec la chaîne cryptée jusqu'en 2023.

Habib Beye a défendu les couleurs de l'OM d'août 2003 à août 2007.