Championnats européens : Lewandowski meilleur buteur incontesté

Avant que certains championnats ne reprennent, notamment en Allemagne, jetons un oeil au classement des buteurs européens cette saison, dominé sans contestation possible par Robert Lewandowski.

Lewandowski, un but toutes les 74 minutes

Depuis le coup d'envoi de la saison 2019/2020 en août dernier et jusqu'à son arrêt temporaire ou définitif selon les championnats, Robert Lewandowski a brillé de mille feux, inscrivant la kyrielle de 39 buts durant cette période. Avec 30 buts chacun, Ciro Immobile et Kylian Mbappé talonnent l'international polonais, mais l'attaquant du PSG a la particularité de ne pas avoir tiré de penalty cette saison. Cristiano Ronaldo, 25 buts, et Lionel Messi, 24, se classent respectivement 5e et 6e. Avec ses 22 réalisations, Moussa Dembélé, 9e, est aussi le deuxième français derrière Mbappé.

En regardant désormais la fréquence des buts de chaque joueur, Lewandowski est encore une fois le meilleur élément d'Europe dans ce domaine avec un but toutes les 74 minutes. "Lewy" marque en moyenne 1,18 but par match, un score impressionnant ! Kylian Mbappé est deuxième avec un écart moyen de 83 minutes entre ses buts. Les buteurs de la Lazio, de City et de l'Atalanta, Ciro Immobile, Sergio Agüero, et Luis Muriel marquent en moyenne toutes les 89 minutes. Avec un but toutes les 98 minutes en moyenne jusqu'à sa blessure, Memphis Depay est le deuxième représentant de Ligue 1.