ASSE Mercato : Claude Puel ne retiendra pas Stéphane Ruffier

À l’ ASSE, c’est bien Jessy Moulin qui sera le N°1 la saison prochaine. Stéphane Ruffier en a été informé par Claude Puel. Quoique le portier de 33 ans décidera de son avenir, le coach avisera.

ASSE : Stéphane Ruffier poussé vers la porte de sortie

Après la décision du manager général de l’ ASSE de faire de Stéphane Ruffier le gardien de but N°2, la balle est maintenant dans le camp de ce dernier. En tout cas, Claude Puel ne le retiendra pas s’il souhaite s’en aller de Saint-Étienne cet été, surtout que son contrat prend fin en juin 2021.

À la question de savoir si Stéphane Ruffier honorera sa dernière année de contrat, l’entraineur des Verts a répondu dans L'Équipe : « On est à l'écoute et on traitera les éventuelles demandes au cas par cas. Il n'y a pas de fin de non-recevoir ».

Khazri et M’Vila concernés par une décision de Puel

Ayant décidé de dégraisser l’effectif de l’ ASSE, Claude Puel tient à rester fidèle au projet ligérien. Il souhaite « diminuer la masse salariale », en mettant les joueurs aux gros salaires sur le marché cet été. Wahbi Khazri, Yann M’Vila ou encore Stéphane Ruffier sont concernés par la décision.

« Concernant l'effectif, c'est ouvert. C’est un peu l'inconnu, mais on a une plage devant nous pour s'adapter. Cela demande une réaction et une bonne entente avec les dirigeants », a expliqué l'entraineur de l’ASSE, tout en précisant que le club ne se permettra plus de recruter des joueurs « à 4 ou 5 M€ ».