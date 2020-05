Stade de Reims Mercato : Signature imminente d’un gardien

Le Stade de Reims s’active déjà en vue du mercato estival. Les Rémois devraient signer Louis Pelletier, gardien en fin de contrat stagiaire avec le RC Strasbourg.

Stade de Reims : Louis Pelletier bientôt recruté ?

Le club champenois souhaite se renforcer, mais en assurant surtout l’avenir. Ainsi, le Stade de Reims devrait recruter Louis Pelletier. Selon les informations obtenues par Goal, le jeune gardien sera libre de son contrat stagiaire avec le RC Strasbourg et va s’engager 1 an au Stade de Reims. Le dossier est en très bonne voie et la signature de la pépite est imminente.

« Louis Pelletier, gardien laissé libre par Strasbourg, va signer 1 an au Stade de Reims. Dossier en phase de finalisation », a en effet annoncé le journaliste Benjamin Quarez sur son compter Twitter.

Louis Pelletier ne devrait pas intégrer immédiatement l’équipe première des Rémois. Le dernier rempart de 20 ans sera d’abord affecté à l’équipe pro 2 des Champenois (4e de son groupe en N2 cette saison) avant d’envisager une montée en équipe première plus tard. Le jeune portier a pour agent le Français Alfonso Stellittano de Sport Talent Agency.

Les Rémois ont fini 6es de Ligue 1 suite à l'arrêt prématuré de la saison et devraient participer à la prochaine Ligue Europa.