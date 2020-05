EA Guingamp Mercato : C'est officiel pour Paul-Georges Ntep

Paul-Georges Ntep revient en Ligue 1 et signe à l’ EA Guingamp pour une saison, un an et demi après sa pige à l’ASSE en 2018.

L'EA Guingamp recrute Paul-Georges Ntep

Paul-Georges Ntep fait son retour en France. Il s’est engagé ce mercredi 13 mai avec l’EA Guingamp en Ligue 2, pour un an. L’ailier gauche de 27 ans revient libre dans l'Hexagone, une saison et demie après son bref passage à l’AS Saint-Étienne en prêt. Il avait résilié son contrat d'un commun accord avec le VfL Wolfsburg en février 2020. Et depuis il était en quête d’un nouveau projet pour relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile.

Suite à l’annonce de L’Équipe, le Franco-Camerounais a officialisé sa signature, dans un message posté sur son compte Instagram. « Tu sais que tu es sur le bon chemin lorsque regarder en arrière ne t'intéresse plus. Merci l’EA Guingamp pour la confiance. En avant toute », a-t-il écrit sur le réseau social. L'En Avant a confirmé l'info dans la foulée.

Paul-Georges Ntep a été formé et a fait ses débuts à l’AJ Auxerre. Il a ensuite rejoint le Stade Rennais. C’est d’ailleurs sous les couleurs du club breton qu’il a été sélectionné 2 fois avec l’Équipe de France en 2015.

Transféré à Wolfsbourg en janvier 2017, le natif de Douala (Cameroun) n’a jamais réussi à s’imposer chez les Loups. En témoignent ses prêts successifs à l’ASSE (janvier à mai 2018) et au Kayserispor en Turquie (août à décembre 2019).