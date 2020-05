Liverpool : Messi ou Ronaldo, Jürgen Klopp fait son choix

Comme les grands noms du football, Jürgen Klopp s’est prononcé sur l’éternel débat sur Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le coach de Liverpool a affronté le Portugais et l’Argentin lors des deux dernières saisons.

Jürgen Klopp tranche entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le débat entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continue de faire parler. Cette fois, c’est Jürgen Klopp qui a été invité à faire son choix entre les deux. Avec Liverpool, le technicien allemand a croisé le chemin du Portugais et de l’Argentin ces dernières saisons.

Les Reds se sont inclinés en finale de la C1 contre le Real de CR7 il y a deux ans. L’année dernière ils avaient réussi un come-back renversant contre le Barça de la Pulga. Malgré ce succès contre les Blaugranas, Jürgen Klopp place Lionel Messi devant son éternel rival portugais. Pour le coach de Liverpool, la raison est simple. Contrairement à Ronaldo, Messi « rend tout si possible » malgré sa petite taille.

« Je l’aime un peu plus en tant que joueur sur le terrain »

« Si vous pouviez vous peindre un joueur parfait, il aurait la taille de Ronaldo, il pourrait sauter et courir aussi haut ou vite que Ronaldo peut le faire (…) Et de l'autre côté, il y a le petit Messi qui rend tout si simple. Et donc je l’aime peut-être un peu plus en tant que joueur sur le terrain. Mais Cristiano est aussi un joueur absolument incroyable », a déclaré Jürgen Klopp interrogé par la chaîne YouTube Freekickerz.