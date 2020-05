PSG Mercato : La Juventus vise un jeune espoir parisien

Après avoir reçu les appels du pied de Pep Guardiola, Edouard Michut, jeune espoir du centre de formation du PSG, attiserait désormais les convoitises de la Juventus.

Un jeune du PSG de 17 ans suivi par la Juventus ?

Âgé de 17 ans seulement depuis le 4 mars dernier, Edouard Michut attire déjà l'attention des plus grands clubs européens. Après le Manchester City de Pep Guardiola, puis le FC Barcelone, c'est maintenant au tour de la Juventus de se positionner sur le dossier du jeune milieu de terrain, selon les informations du Corriere dello Sport. Il ne reste plus qu'un an de contrat aspirant au PSG au natif d'Aix-les-Bains, que beaucoup osent déjà comparer à Marco Verratti. Cependant, les dirigeants parisiens n'oublient pas le transfert de Kingsley Coman à la Vieille Dame il y a de cela 6 ans désormais et seraient réticents à l'idée de céder leur jeune joueur.

Edouard Michut évolue actuellement avec l'équipe U17 du Paris Saint-Germain. Le Savoyard compte également 2 apparitions en Equipe de France U16, effectuées en mars 2019 contre l'Estonie, ainsi que 3 sélections avec les U17. Le milieu de terrain de 1,78m se distingue par ses qualités de passe et sa vision du jeu.