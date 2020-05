FC Metz Mercato : Lejeune revient et intègre l’organigramme

C’est au FC Metz que Kévin Lejeune va déposer ses valises. Libre de tout engagement avec l'AC Ajaccio en juin, il retrouvera les Grenats pour une nouvelle aventure, en tant que dirigeant.

FC Metz : Kévin Lejeune nommé Team Manager

En fin de contrat à l’AC Ajaccio, Kévin Lejeune va faire son retour au FC Metz, son ancien club entre 2012 et 2017. Le milieu de terrain de 35 ans raccroche les crampons pour entamer sa reconversion. Le club maintenu en Ligue 1 a déclaré la nomination de ce dernier au poste de Team Manager, sur son site internet.

« Le natif de Cambrai a choisi de démarrer sa nouvelle vie au sein du club grenat en qualité de Team Manager de l’équipe professionnelle. (...) L'ancien international espoir français prendra ses fonctions au sein du staff messin au début du mois de juillet 2020 », a informé le FC Metz.

Le rôle de Kévin Lejeune, à ce nouveau poste dans l’organigramme des Messins, consistera à faciliter l’installation des nouvelles recrues à Metz, d’organiser, de piloter et d’accompagner les déplacements du groupe professionnel, lors des stages et lors des matchs, et plus généralement de gérer l'intendance générale de l’équipe professionnelle », selon les précisons des Grenats.

Le président Serin réagit au retour de Kévin Lejeune

« Par son professionnalisme, son implication et son humilité, Kévin a marqué son passage au FC Metz. Nous n’avons jamais rompu les liens depuis son départ, et j’avais dans un coin de ma tête l’idée de le faire revenir à l’issue de sa carrière professionnelle. Je dois avouer qu’il n’a pas été très long à convaincre. Nous nous sommes très vite accordés sur le périmètre de ses futures missions au sein du club et sur les modalités de sa venue », a réagi le Président Bernard Serin.