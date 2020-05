OL Mercato : Guimaraes répond à l’intérêt supposé du Barça

Recrue hivernale de l’ OL, Bruno Guimaraes intéresserait le FC Barcelone à la recherche d’un milieu défensif pour remplacer Arthur Melo courtisé par la Juventus.

OL : Bruno Guimaraes déclare sa flamme à Lyon

Arrivé à l’OL en février 2020, Bruno Guimaraes fait déjà l’objet de sollicitation. Son nom est associé au Barça cet été, alors qu’il n’est même pas encore installé à Lyon. Le milieu de terrain débarqué de l’Athlético Paranaense (Brésil) envisage en effet de faire venir sa famille dans la capitale des Gaules, dès que la situation sanitaire le permettra.

« Je n’ai jamais vécu une telle chose. J’habite avec des amis. La famille est à Rio au Brésil. Après le confinement, ma famille va me rejoindra à Lyon », a-t-il laissé entendre. En tout cas, il n’est pas question pour Bruno Guimaraes de repartir de l’ OL aussitôt, surtout qu’il se dit « très heureux, content de ses débuts et de son intégration » à l’Olympique Lyonnais.

« On a joué de grands matchs avec le derby, le PSG, la Juventus. J’aime mon équipe et les personnes avec qui on travaille. J’aime aussi la ville. Je ne suis pas surpris de mon adaptation aussi rapide sur le terrain. Je savais que je venais jouer dans un grand club, avec un beau public… Je ne suis pas étonné, je savais que ce public était passionné », a déclaré l’International brésilien de 22 ans.