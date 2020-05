AJ Auxerre mercato : Deux saisons de plus pour Birama Touré

Titulaire indiscutable dans le 11 de l’AJ Auxerre, Birama Touré vient de parapher un nouveau contrat avec le pensionnaire de Domino’s Ligue 2.

Une prolongation attendue

En fin de contrat en juin 2020, Birama Touré a prolongé avec l’AJ Auxerre. Le milieu défensif est maintenant lié au club icaunais jusqu’en juin 2022, avec une année en option.

Une prolongation qui enthousiasme le natif de Kayes : « Je suis très content de prolonger. Ça prouve que le club me fait confiance et compte sur moi, ça me fait plaisir. J'espère qu'on fera une belle saison la saison prochaine. Je vais donner mon maximum pour rendre la confiance que le club me donne. »

Si une chose est sure, c’est que l’AJA fait bien confiance à Birama Touré, lui qui est l’un des joueurs les plus utilisé du club cette saison.

Birama Touré est l’un des piliers d’Auxerre

En difficulté au Standard de Liège où il n’a joué que 4 matchs en une demi-saison, Birama Touréarrive à l’AJ Auxerre en prêt pour la deuxième partie de saison 2016-2017 où il inscrira même un but face à l’AS Saint-Étienne lors d’une victoire 3-0 en coupe de France. Transféré définitivement en Bourgogne en juillet 2017 contre un chèque de 500 000 euros, le joueur de 27 ans est aujourd’hui l’un des joueurs les plus importants de l’effectif de Jean-Marc Furlan. En 3 saisons, l’international malien a disputé 92 matchs en Ligue 2.