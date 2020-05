Ex- Toulouse : Trafic de drogue, Edwin Congo nie être impliqué

Après avoir été arrêté par les autorités espagnoles dans une affaire de trafic de drogue, Edwin Congo nie les faits et se défend.

Edwin Congo nie être impliqué

Ce mardi 12 mai, Edwin Congo aurait été arrêté par la police espagnole dans le cadre d’une opération anti-drogue. Le quotidien espagnol AS indique que 9 autres personnes ont été interpellées. L’ex-toulousain explique ne plus avoir de contacts avec les 9 autres mis en cause depuis plus d’un an. Celui qui est devenu consultant sportif pour l’émission El Chiringuito aurait été relâché, et nie être impliqué dans une affaire de trafic :

« Je suis innocent, je n'ai absolument rien fait qui ait à voir avec la vente, la fabrication ou quoi que ce soit qui ait à voir avec la cocaïne. Je n'ai pas changé, je suis la même personne chaleureuse, toujours proche des gens, et peut-être que je devrais changer un peu dans ce genre de situations, apprendre à mesurer avec qui je suis. »

Edwin Congo, une courte expérience en Ligue 1

Joueur du Real Madrid entre 1999 et 2002, Edwin Congo a eu une expérience d’un an en Ligue 1, en étant prêté au Toulouse FC lors de la saison 2000-2001. Peu convaincant sous le maillot du Téfécé, et en concurrence avec Víctor Bonilla qui a réalisé une excellente saison en inscrivant 15 buts, l’attaquant colombien n’aura disputé que 8 matchs, n’inscrivant qu’un seul but et permettant aux siens de s’imposer 2-1 face au FC Metz. Pas suffisant pour sauver Toulouse qui finira la saison à la 17ème place (sur 18) et qui sera relégué en Ligue 2.