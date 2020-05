ASSE Mercato : La décision de Stéphane Ruffier est connue

Relégué sur le banc de touche de l’ ASSE par Claude Puel au profit de Jessy Moulin, Stéphane Ruffier aurait pris une décision en vue de la saison prochaine.

ASSE : Stéphane Ruffier n'envisagerait pas de quitter Saint-Étienne

La relation entre l’entraineur de l’ASSE et Stéphane Ruffier ne s’est pas améliorée. Le gardien de but a été envoyé sur le banc en février et remplacé par celui qui était sa doublure depuis 2012. Claude Puel lui reprochait dans un premier temps ses mauvaises performances. Mais la défiance du portier de 33 ans et de son agent Patrick Glanz avait envenimé la situation avec le technicien. Du coup, le dernier rempart de Saint-Étienne est resté écarté de l’équipe stéphanoise jusqu’à la fin de la saison.

Pour l'exercice 2020-2021, Claude Puel a annoncé son retour dans le groupe, mais il ne retrouvera pas sa place de titulaire. « J'ai eu une discussion avec Stéphane Ruffier pour lui dire que Jessy Moulin démarrera la saison », a clarifié l’entraineur de l’ASSE dans Le Progrès.

Malgré cette décision, le natif de Bayonne, pourtant convoité par le Montpellier HSC, n’envisage pas de quitter le club ligérien, selon les indiscrétions d’Eurosport. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2020, l’ancien Monégasque est parti pour aller au bout de son bail dans Le Forez. Pour rappel, Stéphane Ruffier a encaissé 49 buts en 30 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En championnat, son bilan est de 40 buts concédés en 22 matchs joués.