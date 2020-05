PSG Mercato : La future doublure de Keylor Navas déjà connue ?

Un nouveau gardien de but pourrait débarquer au PSG cet été. À la recherche d’une nouvelle doublure pour Keylor Navas, le club songerait à attirer Pepe Reina dans ses filets.

Pepe Reina, future doublure de Keylor Navas ?

Selon les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain est désormais à la recherche d’un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Le club ne cherche pas à remettre en cause le statut de numéro 1 de Keylor Navas, mais de lui trouver une nouvelle doublure afin de succéder à Sergio Rico.

En effet, le gardien espagnol n'a pas convaincu lors de ses rares apparitions en Ligue 1 et le PSG ne semble pas enclin à lever son option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros. Sergio Rico devrait retourner au FC Séville cet été. Pour le remplacer, le PSG aimerait s'attacher les services de Pepe Reina. Expérimenté et pas cher, le profil du gardien de l'AC Milan intéresserait fortement le champion de France.

Alphonse Aréola inclus dans le deal ?

Prêté l’hiver dernier à Aston Villa, Pepe Reina (37 ans) n’a plus qu’un an de contrat avec l’AC Milan et n’exclut pas un départ cet été. Les dirigeants milanais songeraient également à se débarrasser de son gros salaire estimé à 3 millions d’euros par an. Cette situation pourrait profiter au PSG en quête d'une nouvelle doublure de Keylor Navas.

Les Parisiens pourraient boucler la signature de Pepe Reina en incluant Alphonse Aréola dans le deal. Prêté sans option d’achat au Real Madrid, le champion du monde est susceptible d’intéresser les Rossoneris en cas de départ de Gianluigi Donnarumma. L’été risque donc d’être mouvementé du côté du club parisien.