Real Madrid : Pelouse rétractable pour le nouveau Bernabeu

Le nouveau Santiago Bernabeu sera une merveille de stade. Après les innovations liées au toit et à l’écran géant à 360°, le Real Madrid va doter son nouveau terrain d’une pelouse rétractable.

Le nouveau Santiago Bernabeu aura une pelouse rétractable

Le Real Madrid est une grande écurie et voudrait que son nouveau stade soit à la dimension de la réputation du club. Plusieurs éléments du nouveau Santiago Bernabeu seront carrément des innovations. Figurant parmi les innovations du nouveau stade, le futur toit et l’écran à 360° ont déjà été présentés aux supporters via une vidéo. Il faudra désormais ajouter la pelouse à la liste des innovations du nouveau Santiago Bernabeu.

Selon Marca, le Real Madrid a décidé de doter son nouveau stade d’une pelouse rétractable. Un système d’arrosage et un thermostat sont prévus pour l'entretien et le maintien en bon état de ce terrain. Grâce à cette ingénieuse pelouse, les recettes du Real Madrid vont augmenter, car des concerts de musique pourront être organisés sans dommage pour la surface de jeu. En effet, il s’agira d’un système de rails sur lesquels la pelouse pourra glisser et ainsi se placer rapidement sous la surface du terrain pour se superposer en différentes couches, laissant apparaitre un sol de spectacle.

Cette pelouse rétractable du Santiago Bernabeu nouvelle génération devrait être disponible à partir d’octobre 2022.