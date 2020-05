RC Lens Mercato : Gaël Kakuta, le dossier est bien « chaud » !

L’information du possible transfert de Gaël Kakuta au RC Lens circule. Le président d’ Amiens M. Bernard Joannin a affirmé à L’Équipe qu’il ne savait rien de ce dossier pourtant bien avancé, selon les dernières informations.

Gaël Kakuta bien en négociation avec le RC Lens

Un des joueurs importants d’ Amiens SC, probablement le plus banquable, Gaël Kakuta, ne devrait pas rester au club pour la saison en Ligue 2. Le RC Lens s’est positionné pour le recruter, une information qu’avait démentie le président Bernard Joannin en affirmant qu’il n’avait « eu aucun contact avec Lens » et que le joueur non plus n’en avait pas entendu parler.

Le discours de Bernard Joannin sur l’avenir de Gaël Kakuta pourrait être ajusté dans les prochains jours. La raison, le joueur est bien dans le viseur des Sang et Or pour cet été. Même si d’autres joueurs du même profil sont ciblés par le RCL, Gaël Kakuta qui a été formé chez les Sang et Or intéresse fortement la direction du club.

Encore quelques « points à régler » entre Kakuta et les Sang et Or

Estimé à 3,5 millions d’euros, son salaire de 1,1 million d’euros par saison ne devrait pas freiner les dirigeants du RC Lens. Selon un proche du joueur, il y a bien des tractations en cours entre Gaël Kakuta et le Racing Club de Lens. Cette source affirme que « le dossier est chaud, mais il reste encore des points à régler ».

Le Franco-congolais de 28 ans était un jeune du centre de formation du RC Lens lorsqu’il a été recruté par Chelsea en 2009. Le club londonien l’a successivement prêté à 6 clubs avant de le vendre au FC Séville. Le club andalou le cèdera à son tour au Hebei China Fortune en 2016. Le milieu offensif est ensuite revenu en Europe, au Deportivo La Corogne en prêt tout comme à Amiens. Le Rayo Vallecano à qui il avait déjà été prêté par le passé par Chelsea le rachètera avant de le vendre une saison plus tard à Amiens SC.

Avec la descente du club samarien en Ligue 2, les chances du RC Lens de ramener Gaël Kakuta à la maison s'élèvent.