Tottenham Hotspur : Frayeur, Dele Alli agressé au couteau

Dele Alli, le milieu de terrain de Tottenham, a été victime d'un braquage cette nuit, alors qu'il était confiné dans son domicile londonien.

Dele Alli légèrement blessé au visage

Immense frayeur pour Dele Alli. Alors qu'il était confiné dans sa maison du Nord de Londres avec son frère, leurs compagnes respectives et un ami, des cambrioleurs se sont introduits dans son domicile, sur les coups de minuit, informe le Daily Mail. Le joueur de Tottenham, menacé au couteau et frappé au visage lors d'une échauffourée avec ses agresseurs, n'a subi aucune blessure grave. Les malfaiteurs ont dérobé plusieurs bijoux et montres de valeur à l'international anglais.

Heureusement, plus de peur que de mal pour le numéro 20 des Spurs. Dele Alli a ensuite posté un message rassurant sur Twitter hier en fin de soirée, aimé plus de 136 000 fois à l'heure où ces lignes sont écrites : "Merci pour tous les messages. Expérience horrible mais nous allons tous bien à présent. J'apprécie le soutien."

Pour en revenir au terrain, la Premier League pourrait reprendre en juin, malgré les protestations du maire de Londres. Tottenham, huitième, compte 5 points de retard sur le cinquième, Manchester United. Dele Alli a inscrit 9 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison, et a même semblé revivre après l'intronisation de José Mourinho en tant qu'entraîneur.