RC Lens Mercato : Après Gillet et Vitor Costa, encore un départ

Le RC Lens fait le grand ménage afin de recruter des joueurs qui ont le niveau et l’expérience de la Ligue 1. En plus de Guillaume Gillet et Vitor Costa, un troisième joueur a été laissé libre.

Le RC Lens se sépare de Mouaad Madri

Le RC Lens n’a pas renouvelé le contrat de Guillaume Gillet qui expire le 30 juin. Il ne retrouvera donc pas la Ligue 1 avec le club promu. Le milieu de terrain de 36 ans a été laissé libre, tout comme Vitor Costa. Le défenseur de 25 ans était prêté par l’International de Lages (club brésilien), mais l’option d’achat qui accompagnait son contrat n’a pas été levée par le Racing Club de Lens.

D’autres joueurs pourraient suivre le mouvement de départ, car les Sang et Or sont en quête de nouveaux joueurs pour mieux figurer dans l’élite. D’ailleurs, La Voix du Nord croit savoir que Mouaad Madri, en fin de contrat comme Gillet, a aussi été libéré par le RC Lens.

À cause d'une fracture du tibia et du péroné contracté en août 2017, puis en janvier 2019, le Franco-Marocain a disputé 3 matchs seulement en Ligue 2, entre 2017 et 2020 avec le RC Lens.