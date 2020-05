OL Mercato : Les Gones songeraient à Ramy Bensebaini

Arrivé l'été dernier au Borussia Mönchengladbach en provenance du Stade Rennais, Ramy Bensebaini pourrait retourner en France, à Lyon cette fois-ci.

Ramy Bensebaini, latéral gauche idoine ?

L'Olympique Lyonnais cherche coûte que coûte à renforcer son secteur défensif. Après la piste de Samuel Gigot, les Lyonnais penseraient maintenant à Ramy Bensebaini selon les rumeurs. L'international algérien (30 sélections, 3 buts), latéral gauche à vocation très offensive, sort d'une saison pleine en Allemagne, où il a marqué 4 buts en 18 rencontres avec M'Gladbach, dont un doublé lors de la victoire des siens 2-1 contre le Bayern Munich. L'ancien Rennais viendrait alors concurrencer Fernando Marçal et Youssouf Koné au poste de latéral droit, les deux joueurs n'offrant pas les prestations attendues.

Du côté du Lyon, une potentielle arrivée de Bensebaini bloquerait encore un peu plus l'ascension de Melvin Bard, latéral gauche très prometteur du centre de formation, qui ne compte que 45 minutes en Ligue 1. Une chose est sûre, Ramy Bensebaini à la cote dans le Rhône. Lors de son passage à Rennes, il avait été expulsé 2 fois contre les Gones lors de la saison 2016/2017. Plus récemment, son but en demi-finale Coupe de France avait provoqué la défaite de l'OL et précipité le départ de Bruno Genesio, attendu par nombre de supporters, la saison dernière. À l'intersaison, Gladbach avait déboursé 8 millions d'euros pour l'Algérien, qui en vaudrait 9,5 à l'heure actuelle selon Transfermarkt. Son contrat expire en 2023.