FC Barcelone : À peine de retour, Umtiti et Dembélé gaffent déjà

Vendredi dernier, l'entraînement du FC Barcelone a repris, après le confinement. Mais depuis, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé se seraient distingués par leur comportement inadéquat.

Umtiti, Dembélé : un comportement qui ne plaît pas au FC Barcelone

ESPN Argentina révèle que le comportement des internationaux français du Barça, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, agacerait le FC Barcelone. L'ancien lyonnais aurait eu une demi-heure de retard à la séance d'entraînement prévue samedi. Quelques minutes plus tard, il se blesse au mollet droit et quitte l'entraînement. Cette blessure devrait le contraindre à ne plus fouler les terrains pour une durée de deux semaines. Pour couronner le tout, le défenseur aurait pris trop de poids durant la période de confinement, ce qui aurait déplu au staff de Quique Setién.

Quant à Ousmane Dembélé, il aurait oublié le rendez-vous fixé mardi, afin d'effectuer une IRM de sa blessure à la cuisse qui le tient éloigné des terrains depuis février et ce jusqu'en août au moins. Le média argentin ajoute que ces écarts de conduite, auxquels s'ajoutent leurs blessures à répétiton, mettraient le doute aux dirigeants catalans sur l'avenir des deux Français à Barcelone, qui pourraient être poussés vers la sortie. Seuls 3 joueurs sont par ailleurs déclarés intransférables : Marc-André Ter Stegen, Lionel Messi, et Frenkie de Jong.