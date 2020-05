Bundesliga : La reprise et les enjeux de la 26e journée !

Si le principal enjeu de cette reprise programmée après-demain est sanitaire, quels sont les enjeux sportifs de la 26e journée de Bundesliga ?

Un derby pour l'Europe en Bundesliga

Quoi de mieux qu'un derby de la Ruhr pour relancer le football européen après deux mois d'arrêt ? Pas grand chose. L'affiche est très belle, elle l'aurait été encore plus avec des supporters qui, pour cause de coronavirus dans les parages, manqueront à l'appel. Le Borussia Dortmund, chez lui, malgré ses absents, doit impérativement gagner pour ne pas se faire distancer par le Bayern Munich et ainsi continuer à rêver du titre. Car le lendemain, le FC Hollywood a rendez-vous sur la pelouse du Stadion An der Alten Försterei pour y défier l'Union Berlin, qui végète au beau milieu du classement.

Mais Schalke 04 doit aussi ramener un résultat su Signal Iduna Park s'il veut conserver sa 6e place qualificative pour la Ligue Europa. La 4e, permettant d'accéder à la Ligue des Champions, se trouve à 12 points et paraît à cet instant idyllique. En regardant dans le rétroviseur, les joueurs de Gelsenkirchen comptent seulement 2 points d'avance sur le 9e, Hoffenheim.

Le match de la dernière chance

Outre le derby entre Dortmund et Schalke, le match avec le plus d'enjeu pourrait bien être celui entre le Fortuna Düsseldorf et Paderborn. Lanterne rouge pour l'une, relégable pour l'autre, c'est un peu le match de la dernière chance pour les deux formations. Une nouvelle défaite condamnerait Paderborn au minimum à 10 points du premier non-relégable, et à 9 points du barragiste qu'est Düsseldorf, tandis qu'une victoire pourrait lui laisser un semblant d'espoir.

Victoire impérative également pour Düsseldorf s'il veut recoller au peloton du ventre mou qui sépare Mayence (15e, 26 points) et Cologne (10e, 32 points), alors qu'une défaite conforterait le Fortuna dans son statut de barragiste. Sans victoire contre le Bayer Leverkusen, le Werder Brême verrait lui aussi ses chances de maintien de plus en plus compromises.

Pronostics

Après deux mois d'inactivité, nul ne sait quelle sera la forme des équipes, ni la tournure que prendront les matchs ! Sans garantie aucune, nos pronostics :

Borussia Dortmund 3-2 Schalke 04

RB Leipzig 3-1 Fribourg

Augsbourg 1-1 Wolfsbourg

Hoffenheim 0-2 Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf 2-1 Paderborn

Eintracht Francfort 2-2 Borussia M'Gladbach

FC Cologne 0-0 Mayence

Union Berlin 0-2 Bayern Munich

Werder Brême 1-3 Bayer Leverkuse