Montpellier : Mercato estival, Der Zakarian tient sa liste

Le Montpellier HSC (8e de Ligue 1) devrait vivre un mercato estival mouvementé. L’entraîneur Michel Der Zakarian aurait déjà une idée claire des joueurs qu’il compte abandonner ou signer.

Des départs et des arrivées dans l’effectif de Der Zakarian ?

L’effectif du Montpellier HSC va connaître des mouvements cet été. Au chapitre des départs, 3 joueurs seraient quasiment assurés de ne plus faire partie des rangs de Michel Der Zakarian cet été. Selon les informations du quotidien sportif L’Equipe, le club héraultais n’aurait plus besoin des services de l'attaquant Souleymane Camara, présent dans l’Hérault depuis 2008. A 37 ans bien comptés, le Sénégalais ne serait pas prolongé malgré son souhait de rester une saison de plus. Souleymane Camara ne serait pas le seul indésirable. L’attaquant Petar Skuletic, en prêt à Sivassport, et le milieu offensif Bilal Boutobba devraient également quitter la formation montpelliéraine cet été.

En retour, Michel Der Zakarian devrait combler ces éventuels départs. Pour cela, le technicien héraultais ciblerait l’attaquant Isaac Mbenza, ex-Montpelliérain prêté à Amiens SC l’hiver dernier et sous contrat avec Huddersfield (Premier League). Le milieu offensif Moussa Sylla, en fin de contrat avec l’AS Monaco cet été, serait également visé par les recruteurs du Montpellier HSC.