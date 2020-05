Paris FC : Jérémy Ménez dévoile sa prochaine destination

Arrivé au Paris FC l’été dernier, Jérémy Ménez va quitter le club cet été. L’attaquant de 33 ans a déjà identifié sa future destination et il ne compte pas rester dans l’Hexagone.

Jérémy Ménez confirme son départ du Paris FC

Jérémy Ménez ne compte pas aller au-delà de sa pige au Paris FC. Il l’a fait savoir dans un live Instagram avec l’ancien portier Sébastien Frey. L’ancien du Paris Saint-Germain devrait partir vivre une nouvelle aventure à l’étranger cet été.

« J’ai des contacts en Italie, j’y retournerai. J’attends et on verra ce qu'il se passe. (...) Quand vous êtes bien mentalement, vous êtes aussi bien physiquement. Je n’ai aucun doute, je peux encore en donner plus », a fait savoir le joueur durant son entretien.

Proche du National avec Paris

De retour en France l’été dernier, Jérémy Ménez n’aura pas laissé des traces indélébiles au Paris FC. L’ancien joueur du PSG a même frôlé la relégation en National avec l’autre club de la capitale. Le PFC a en effet terminé 17e de Ligue 2. Son attaquant de 33 ans a inscrit 4 buts et délivré autant de passes décisives cette saison.

Jérémy Ménez a déjà connu deux clubs en Italie. Le natif de Longjumeau a notamment défendu les couleurs de l’AS Roma entre 2008 et 2011 avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a ensuite passé deux ans au Milan AC avant de signer chez les Girondins de Bordeaux en 2016.