Bundesliga : Le protocole très strict anti-Covid-19

Pour la reprise de la Bundesliga, l'Agence France Presse a relayé le protocole très strict que la Deutsches Fußball Liga (DFL) va faire appliquer afin de se protéger au maximum du coronavirus.

Célébration des buts interdite en Bundesliga !

La DFL va faire appliquer un rigoureux protocole afin de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus. D'abord, une grande quantité de tests de dépistage sera mise à disposition des joueurs et de leurs encadrants. Ils devront systématiquement subir un contrôle la veille des matchs, et deux fois par semaine au minimum. Si un sujet est déclaré positif, il est mis à l'isolement pendant que l'hôtel de l'équipe est désinfecté. Dans les stades, 300 personnes au maximum sont admises. Afin de respecter les distances de sécurité, les joueurs arriveront au stade via plusieurs bus. Ils respecteront aussi un écart minimal de 1,5m dans les vestiaires.

Bien sûr, les traditionnelles poignées de main avant les matchs sont interdites, et, dans le but de limiter les contacts du mieux possible, la célébration des buts devra se faire avec retenue ! Fini les entassements collectifs suite au but décisif à la 93e minute ! Sur le banc des remplaçants, le port du masque sera obligatoire, les ballons seront quant à eux régulièrement désinfectés pendant les rencontres. Enfin, des parois en plexiglas vont séparer les joueurs des journalistes lors des interviews ainsi qu'en zone mixte.