ASSE : Un ancien attaquant tire la sonnette d’alarme

De l’avis d’un ancien attaquant de l’ ASSE, le club a échappé au pire grâce à la crise de Covid-19. Il avoue qu’il n’est pas certain que les Verts se maintiendraient en Ligue 1 si la saison allait à son terme.

L' ASSE « a touché du doigt la relégation », selon Compan

L’ ASSE a terminé 17e de Ligue 1 suite à l’arrêt définitif de la saison à la 28e journée. L’équipe de Claude Puel était en difficulté, sur une série négative de 5 défaites et 2 matchs nuls en championnat. Avant la suspension de la compétition, le 13 mars, Saint-Étienne avait 3 points de plus que Nîmes (barragiste) et 7 de plus qu’Amiens (relégable). Mais il restait encore 10 journées à disputer.

Dans son décryptage pour Sainté Inside sur la situation de l’ ASSE, Lilian Compan note que le club « a touché du doigt la relégation ». « Heureusement que le championnat s'arrête, parce que je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu s'en sortir. Ils ont de la chance d'être en Ligue 1 », a-t-il ajouté.

Lilian Compan interpelle les dirigeants de l' ASSE

Poursuivant son commentaire, l’ancien joueur et ex-entraineur adjoint de la réserve de l' ASSE a mis en garde les dirigeants stéphanois. « J’espère que les personnes à la tête vont mettre un projet cohérent avec des personnes qui ne sont pas là pour leur bien personnel », a-t-il martelé, tout en insistant sur ses inquiétudes.

« Je vois ce qui se passe, ça ne m'étonne pas où est le club aujourd'hui. (...). Voir Saint-Étienne jouer avec la relégation, c'est malheureux. Ça nous pendait au nez depuis des années et je n'ai pas l'impression qu'ils en sont conscients », a déclaré Lilian Compan.