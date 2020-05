Bordeaux : Grosse annonce du principal sponsor des Girondins

Marc Vanhove, le patron de Bistro Régen, principal sponsor des Girondins, entend rencontrer les dirigeants bordelais. L’homme d’affaires avait déjà suspendu son contrat avec le club au scapulaire.

Réunion décisive entre les Girondins et leur sponsor principal

Après avoir suspendu le contrat qui le lie aux Girondins de Bordeaux, Bistro Régent attend une compensation de la part du club. Marc Vanhove, le patron du principal sponsor du club au scapulaire, avait déjà payé plus de la moitié de sa prestation lorsque le championnat a été définitivement arrêté.

« Aujourd'hui, avec l'arrêt de la L1 à la 28e journée, on a eu 67 % de la prestation et j'ai payé 80 % (…) Il faut me rembourser ce qu'on me doit, déjà », lâche Marc Vanhove interrogé par L’Equipe. Le quotidien sportif annonce d’ailleurs une rencontre la semaine prochaine entre le patron de Bistro Régent et les Girondins de Bordeaux.

Pas de rupture de contrat avec Bordeaux

S’il a déjà suspendu son contrat avec les Girondins, Marc Vanhove ne compte pas y mettre un terme lors de cette rencontre. « Je n'ai pris aucune décision mais Bordeaux, c'est mon club de cœur », indique-t-il. Outre le paiement de ce que le club lui doit, l’entrepreneur veut qu’une lumière soit faite pour la suite du partenariat.

Marc Vanhove veut surtout en savoir plus concernant les conditions de reprise du championnat (avec ou sans supporters). Il espère ensuite trouver un terrain d’entente avec les Girondins. « Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, ils ne vont pas avoir 50 millions de propositions non plus », ironise-t-il d’ailleurs.