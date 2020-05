ASSE : Moulin N°1 devant Ruffier, le choix de Puel critiqué

Le choix fort de l’entraineur de l’ ASSE, faisant de Jessy Moulin le gardien de but N°1 devant Stéphane Ruffier, surprend un consultant sportif.

ASSE : Moulin titulaire aux dépens de Ruffier, Rothen inquiet

Pour l’exercice 2020-2021, Claude Puel a choisi Jessy Moulin comme le portier titulaire de l’ ASSE. Stéphane Ruffier qui était le N°1 depuis la saison 2011-2012 sera sur le banc de touche en début de saison prochaine.

Le coach et manager général de Saint-Étienne a déjà pris la décision et en a informé ce dernier. Un choix sportif remis en cause par Jérôme Rothen. Dans son analyse, le consultant de RMC indique que Jessy Moulin n’est pas mieux que Stéphane Ruffier, dont il est resté la doublure pendant 8 saisons consécutives (2012-2020).

« Ce n'est même plus un choix sportif. Si tu regardes Ruffier et Moulin, il y a quand même trois classes d'écart », a-t-il fait remarquer, dans des propos relayés par Evect. « Les ambitions de Saint-Étienne, moi elles m'inquiètent d'autant plus. Puel dit que Jessy Moulin a fait ses preuves, mais il a fait quelles preuves » , s’est inquiété l’ancien Tricolore.

Jessy Moulin fracassé !

Jérôme Rothen a fini par déshabiller le gardien de but natif de Valence. « Depuis que Jessy Moulin est dans les buts de Saint-Étienne, je suis désolé, le classement a été de pire en pire. Ils (les Stéphanois, NDLR) ont été sauvés parce que le championnat a été arrêté. C'était avec Moulin dans les buts donc ... Je ne veux pas le fracasser, mais il a 34 ans. Ce n'est pas une pipe, mais c'est un numéro deux », a-t-il asséné.