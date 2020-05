OL : Kim Källström sur les traces de Juninho et Abidal

Ancien coéquipier de Juninho et Eric Abidal à l’ OL, Kim Källström a décidé de suivre le chemin des deux anciens joueurs devenus dirigeants.

OL : Källström veut devenir dirigeant comme Juninho et Abidal

Kim Källström a défendu les couleurs de l’ OL entre 2006 et 2012. Il y a été partenaire avec Eric Abidal pendant la saison 2006-2007, avant que ce dernier ne rejoigne le FC Barcelone. L’ancien milieu de terrain suédois a également joué avec Juninho entre 2006 et 2009, soit trois saisons, avant le départ du Brésilien à Al-Gharafa au Qatar.

Après avoir rangé les crampons en décembre 2017, Kim Källström se forme pour faire sa reconversion dans le monde du football. « Je fais la même formation que Juninho et Eric Abidal. C’est dans le domaine du management. Il y a aussi Florent Malouda (ex-joueur de l’OL) », a déclaré le Suédois de 37 ans, sur la télé du club rhodanien.

« C’est très intéressant. J’espère trouver un travail dans le football par la suite. Je prends beaucoup de plaisir dans ce domaine. Je ne sais pas encore pour l’avenir, on verra où cela me mène », a expliqué Kim Källström. Juninho et Eric Abidal sont respectivement directeur sportif de l’OL et du Barça.