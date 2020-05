Stade Rennais : Avenir du club, Julien Stéphan optimiste

Julien Stéphan a accordé une interview au Figaro. L’occasion pour l’entraîneur français de faire un rapide bilan de son arrivée sur le banc et de voir l’avenir du Stade Rennais en rose.

Julien Stéphan voit un bel avenir pour les Rennais

Julien Stéphan fait remarquer que le Stade Rennais produit de bons résultats et est devenu plus redoutable depuis 2 saisons. « La Coupe de France en 2019, le podium cette saison, enlèvent un peu cette étiquette de loosers. J’ai l’impression que le regard est en train de changer sur le club et tant mieux. Pour autant, on ne doit pas se prendre pour ce qu’on n’est pas », a-t-il estimé.

Sur un plan personnel, le jeune stratège breton croit être devenu plus mature et plus expérimenté. « D’un point de vue personnel, j’ai évolué depuis 18 mois, je me suis endurci, amélioré dans tous les domaines. Sur le management, le domaine tactique, ma communication, mes prises de décision, je ne suis plus le même. Et j’espère encore évoluer », a-t-il expliqué.

Julien Stéphan se croit soutenu par les Pinault et se félicite de l’arrivée de Nicolas Holveck à la tête du Stade Rennais. « J’ai un patron (la famille Pinault) qui est là depuis des années, m’a toujours soutenu et donné de la force. Je me sens en parfaite confiance. Un nouveau président (Nicolas Holveck en provenance de Monaco et intronisé mi-mars à la place d’Olivier Létang) arrive, on a une histoire à écrire ensemble, si c’est possible », s'est-il enflammé.

Le coach de 39 ans souhaite s’inscrire dans la durée au Stade Rennais. « Je m’imagine ici encore plusieurs années. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais je travaille comme si j’allais rester longtemps à Rennes », a-t-il assuré.