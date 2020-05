OL Mercato : Révélations de Ghezzal sur son départ de Lyon

Rachid Ghezzal est parti de l’ OL sur un désaccord. Dans ses révélations sur Instagram, il exprime un gros regret et pointe du doigt les dirigeants rhodaniens.

OL : Rachid Ghezzal évoque des négociations mal gérées

Rachid Ghezzal a quitté l’ OL librement au terme de son contrat l’été 2017 et s'est engagé pour 4 saisons avec l’AS Monaco. Il souhaitait pourtant poursuivre l’aventure avec son club formateur. Il révèle que les négociations n'ont pas été bien menées. « Mon souhait était de prolonger l’aventure à l’OL, je l’ai dit à la direction. Je me sentais bien, j’avais mes proches, je voulais faire plus. Je voulais sortir par la grande porte », a fait savoir le milieu offensif de 28 ans.

En effet, ce dernier n’a pas trouvé d’accord avec les responsables de l’Olympique Lyonnais sur son nouveau salaire, lors des discussions en vue de la prolongation de son contrat. « Les gens disent que j’ai été trop gourmand, mais ce n’est pas vrai du tout. Je n’ai pas plus demandé que les autres ou bien le plus gros salaire de l’équipe. Les négociations ont été mal gérées », a rectifié Rachid Ghezzal, avant d'accabler les dirigeants de l'OL.

« Là où ça m’a touché, c’est qu’un an auparavant, je vois tous les potes qui prolongent bien et très rapidement. Je me disais que ça allait se passer comme ça pour moi. Après, ça devient malsain... On arrive dans une impasse et je me retrouve à partir », a regretté le joueur de Leicester City prêté à la Fiorentina.