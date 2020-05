Ex- Stade Rennais : Olivier Létang en route pour la Ligue 2

Limogé du Stade Rennais en février, Olivier Létang pourrait rebondir en Ligue 2. L’ancien président de Rennes pourrait acquérir un club de l’élite tout juste relégué en deuxième division.

Olivier Létang pourrait rebondir en Ligue 2

Plus de trois mois après son limogeage au Stade Rennais, Olivier Létang pourrait reprendre du service. L’ancien président de Rennes s’intéresserait au rachat du Toulouse FC, lanterne rouge de Ligue 1 et relégué en Ligue 2 la saison prochaine.

D’après La Dépêche du Midi, Olivier Létang aurait apporté des garanties financières au président toulousain Olivier Sadran « ces dernières heures ». Le journal révèle que l’ancien directeur sportif du PSG serait parvenu à apporter une évidence de fonds pour racheter Les Violets. L’ancien dirigeant rennais serait soutenu par des investisseurs dans cette opération.

Un joli coup en vue pour Olivier Létang

Ces dernières semaines, le rachat du Toulouse FC ne semblait plus d’actualité. Le délai des négociations entre Olivier Sadran et le consortium sino-américain NewCity Capital ayant expiré. Les deux parties devaient parvenir à un accord dans un délai de 45 jours. Le prix de vente final du Téfécé devait notamment se situer entre 20 et 30 millions d’euros. Il devait surtout dépendre de l’issue de la saison du TFC. Une relégation de Toulouse devait notamment faire les affaires des potentiels investisseurs, car diminuant certaines charges.