Stade Rennais : Niang, "Hatem Ben Arfa n'est pas normal"

Hatem Ben Arfa restera l’une des plus grosses déceptions du football français. Lui à qui était promis une belle carrière n’a jamais réussi à exploser et est aujourd’hui considéré comme un espoir raté.

Ce que fait Hatem Ben Arfa ? Pas normal selon Mbaye Niang

Anciennement considéré comme l’un des plus gros espoirs du football français, Hatem Ben Arfa est aujourd’hui vu par beaucoup comme un échec. Le milieu offensif est souvent décrit comme un joueur qui n’a pas fait la carrière qu’il méritait, lui qui aurait pu mettre sa qualité de dribbles, une des meilleurs du monde, au service d’un grand club. Aujourd’hui au Real Valladolid, le joueur de 33 ans n’a disputé que 2 matchs.

Après Vitorino Hilton, c’est aujourd’hui au tour de Mbaye Niang d’encenser Hatem Ben Arfa dans un live Instagram en compagnie de Smail Bouabdellah. Selon lui, ce qu’il arrive à faire sur un terrain n’est « pas normal » :

« Hatem quand tu le vois il fait des trucs, pour moi ce n’est pas normal. J’ai vu beaucoup de joueurs, j’ai vu des Robinho, des mecs super forts, mais Hatem ce qu’il peut faire ce n’est pas un truc normal. Pour le mec qu’il ait, vu comment il s’en fou, ce n’est pas normal. Je me rappelle un match contre Nantes, on faisait des une-deux je ne sais même pas comment j’arrivais à lui remettre. Ce match là il a retourné Girotto, il a retourné Pallois, même moi j’étais sur le terrain, j’étais un supporter. Hatem il fait des choses que seuls des mecs comme Messi ou Robinho peuvent faire. Aujourd’hui je parle encore avec lui et je lui dis "ce que tu fais ce n’est pas normal". Ce sont des mecs qui peuvent te débloquer un match quand c’est serré sur deux, trois dribbles. Ce sont des mecs il ne faut jamais leur cracher dessus, faut les encourager parce que des fois ça ne marche pas. »