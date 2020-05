RC Lens : Amiens, Joannin revient sur la rumeur Gael Kakuta

Après une saison convaincante sous le maillot d’Amiens SC, Gaël Kakuta suscite l’intérêt du RC Lens, son club formateur. Interrogé sur cette rumeur, Bernard Joannin répond.

Les rumeurs se font de plus en plus fréquente

Depuis l’arrêt des championnats, nous savons que Amiens SC évoluera en Domino’s Ligue 2 la saison prochaine, et que le RC Lens au contraire jouera en Ligue 1 Conforama. Maître à jouer de la formation amiénoise, Gaël Kakuta est annoncé sur le départ et devrait rejoindre les sangs et or au prochain mercato estival.

Pour BeIn Sports, Bernard Joannin est revenu une nouvelle fois sur les rumeurs de transferts de son joueur au Racing Club de Lens :

« Kakuta de retour à Lens ? J’ai toujours eu cette vision pour mes joueurs, en accord avec eux, de ne jamais freiner leurs carrières. Je l’ai toujours démontré et ils m’en ont été vraiment reconnaissants. Simplement, chaque chose à un prix. Le prix de Kakuta ? On est dans la loi de l’offre et de la demande… »

Si Gaël Kakuta risque de voir de nombreux clubs s’intéresser à lui cet été, le passage du Covid-19 ainsi que la relégation d’Amiens devraient faire baisser son prix.

Gaël Kakuta, le patron de l’entrejeu amiénois

Convaincant lors de son premier passage en prêt du côté d’Amiens lors de la saison 2017-2018 avec 6 buts inscrits et 6 passes décisives réalisées en 36 matchs de Ligue 1, Gaël Kakuta a ensuite été définitivement transféré en août 2019 moyennant 3 millions d’euros. Cette saison, le milieu offensif congolais a prit part à 24 rencontres en championnat, pour un total de 2 buts et 5 passes décisives.