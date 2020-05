Lille Mercato : Victor Osimhen, un pourcentage pour Charleroi ?

La vente de Victor Osimhen pourrait rapporter très gros au LOSC. Ayant intégré un pourcentage à la revente lors de son transfert en France, le Sporting Charleroi s’en frotte les mains.

La vente de Victor Osimhen peut rapporter gros à Charleroi

Il y a quelques jours, Téléfoot révélait qu’un club anglais, dont le nom n’a pas fuité, aurait transmis au LOSC une offre de 85 millions d’euros bonus compris pour son buteur Victor Osimhen. Cette vente permettrait de renflouer les caisses lilloises après le passage du Covid-19, mais elle pourrait aussi rapporter gros au Sporting Charleroi. D’après les dernières informations de La Dernière Heure, un pourcentage à la revente de 20% aurait été inclus lors du transfert du nigérian à Lille. Si l’offre de 85 millions d’euros est bien réelle et est acceptée par les dogues, la formation belge recevrait alors 17 millions d’euros. Une coquette somme qui viendrait s’ajouter aux 12 millions d’euros obtenus lors de la vente du joueur de 21 ans.

Victor Osimhen réalise une bonne saison

Après sa bonne saison en Belgique où il a inscrit 20 buts en 36 matchs, Victor Osimhen a confirmé sous le maillot lillois. Utilisé à 38 reprises cette saison, le buteur a inscrit 18 buts et délivré 6 passes décisives. Buteur notamment face au Chelsea FC et au Valence FC en phase de groupes de Ligue des Champions, l’international nigérien devrait être la cible de très grosses offres cet été, pour le plus grand plaisir du Sporting Charleroi.