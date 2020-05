PSG, OL : Ligue des Champions, précision de taille de l’UEFA

Le PSG et l’OL sont toujours en compétition européenne, malgré l’arrêt du championnat en France. L’UEFA a fait une mise au point sur la participation des deux clubs à la Ligue des Champions.

Le PSG et l'OL joueront en France ou délocaliseront

La Ligue 1 est certes terminée, mais le PSG et l’OL sont toujours mobilisés pour poursuivre la Ligue des Champions 2019-2020. L’équipe de la capitale est déjà qualifiée pour les quarts de finale après avoir sorti le Borussia Dortmund. Quant à celle du Rhône, elle a fait un pas en remportant le match aller contre la Juventus (1-0) à Lyon. Il reste donc le match retour décisif des 8es de finale à disputer.

Le président de l’UEFA a exprimé son regret concernant l’arrêt prématuré des compétitions en France. « Mon opinion personnelle est que vous annulez une saison extrêmement tôt. Pour moi la décision était prématurée, mais cela n’affecte pas l’UEFA », a-t-il fait remarquer sur beIN Sports, en indiquant que l’Union « respecte » la décision du gouvernement de Français.

Aleksander Ceferin a clarifié ensuite la situation du PSG et de l’OL. « Si on joue avec deux manches par tour, alors le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, s’ils se qualifient, devront l’organiser en France. Si ce n’est pas possible, ils devront l’organiser sur un terrain neutre, et c’est tout », a-t-il indiqué.

Pour finir, le patron de l’instance européenne a déclaré que le comité exécutif de l’UEFA devra confirmer le 27 mai les nouvelles dates des matchs de Ligue des Champions et la Ligue Europe.