PSG Mercato : Pjanic est-il un bon choix pour Paris ?

En quête de renfort dans l’entrejeu, le PSG songerait à attirer Miralem Pjanic de la Juventus. Une piste qui fait débat. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen s’est exprimé sur ce possible transfert.

Miralem Pjanic au PSG, l’avis tranché de Jérôme Rothen

Leonardo s’active afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain au prochain mercato. Le directeur sportif parisien aimerait attirer un nouveau milieu de terrain au profil plus physique. Les noms de Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou encore Thomas Partey (Atletico Madrid) sont évoqués.

Mais le Paris Saint-Germain ne s’interdit rien et songerait à attirer un milieu de terrain plus créatif, avec une certaine qualité dans la première relance. Miralem Pjanic correspondrait parfaitement au profil recherché. Il faut dire que l’intérêt du PSG pour le milieu de terrain de la Juventus n’est pas nouveau. Lors de son premier passage à Paris, Leonardo avait déjà tenté de faire venir le joueur de 30 ans et insisterait pour le recruter cet été. Malgré la concurrence du FC Barcelone et de Chelsea, Leonardo serait prêt à tout pour arracher sa signature.

Reconverti consultant sportif, Jérôme Rothen qui a évolué au PSG, a livré son avis sur cet éventuel recrutement. L’ancien parisien a exprimé pas mal de réserves concernant cette piste. « Pjanic, c’est un très bon joueur et il fait une carrière incroyable. Mais quand il est sous pression, je trouve qu’il y a des joueurs qui sont capables de faire bien mieux que lui, même techniquement, au PSG », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par FootRadio.com.

Pour le consultant, le PSG se trompe de profil avec Pjanic et ferait « mieux de structurer l’équipe avec un vrai numéro six, qui manque depuis un certain temps au club ».