ASSE : Finale CDF, Saint-Étienne en préparation au Qatar ?

Un projet de tournoi entre l’ ASSE, le PSG, l’OL et le LOSC au Qatar est évoqué dans les médias. Il s’agirait pour ses clubs engagés en Coupes de France et Coupe de la Ligue et en compétitions européennes de se préparer.

ASSE, PSG, OL et LOSC en préparation au pays d'Al-Khelaïfi ?

L’ ASSE affrontera le PSG en finale de la coupe de France. La date de la rencontre n’est pas encore fixée, mais il est fort probable qu’elle se joue à huis clos au Stade de France à moins d'être délocalisée. Pendant ce temps, les deux clubs doivent se préparer. Le championnat 2019-2020 étant arrêté, l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain n’ont pas les moyens de mieux se préparer si ce n'est de le faire à l'étranger.

L’idée de se retrouver au Qatar circule dans les médias. En effet, l' ASSE, le PSG, l’OL et le LOSC pourraient se retrouver dans le Golfe, en juillet, pour un tournoi de préparation, selon les informations de RTL. Il faut rappeler que l’ Olympique Lyonnais est qualifié pour la finale de la coupe de la Ligue et est encore en compétition en Ligue des Champions comme le PSG.

Quant à Lille OSC, il jouera la Lige Europa la saison prochaine et a aussi besoin de se préparer avant la reprise du championnat prévue le weekend du 22-23 août 2020. Mais les quatre clubs français auront-ils accès au Qatar, actuellement fermé aux étrangers ? Possible avec l’implication du patron du Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi.