OM Mercato : Succession de Villas-Boas ? Al-Walid a un plan

Le départ d’Andoni Zubizarreta a été officialisé par l’OM. André Villas-Boas, qui a clairement lié son avenir sur le banc à celui du directeur sportif espagnol, pourrait également quitter l’Olympique de Marseille. La presse italienne annonce que 2 entraîneurs argentins ont déjà été sondés pour compenser un éventuel départ du technicien portugais.

Départ imminent d'André Villas-Boas ?

Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. Jeudi soir, un communiqué de l’Olympique de Marseille a officialisé le départ de l’Espagnol. Un départ qui pourrait avoir des conséquences sur le banc marseillais. En effet, on sait l’ancien Barcelonais et l’entraîneur André Villas-Boas très proches. Le second a même accepté de s’engager à l’OM grâce au premier et n’a jamais caché qu’il le suivrait en cas de départ. Maintenant que le départ de l’ancien directeur sportif de l’Athlétic Bilbao est officiel, l’ex-coach de Chelsea pourrait décider d’abandonner le banc olympien.

Qui pour combler un départ d’André Villas-Boas ?

Tuttomercatoweb annonce que 2 entraîneurs argentins ont déjà été approchés pour remplacer André Villas-Boas. Il s’agit de Mauricio Pochettino, ancien manager de Tottenham, et de Gabriel Heinze, ex-stratège de Velez Sarsfield (Argentine). Le média transalpin précise que ces deux tacticiens argentins n’ont pas été contactés par les dirigeants olympiens, mais par l'entourage du milliardaire saoudien Al-Walid Ben Talal, qui devrait racheter l’OM malgré les démentis sur la vente du club.