ASSE Mercato : Puel veut faire revenir un de ses protégés

Pour renforcer l’ ASSE, Claude Puel reste à l’affût de jolis coups, sans sortir le chéquier. Ainsi, il lorgnerait un joueur libre qu’il a eu sous ses ordres à l’OGC Nice et à Leicester.

ASSE : Puel pourrait récupérer Nampalys Mendy

Faute de moyens financiers à Saint-Étienne, le manager général de l’ ASSE vise un mercato estival très intelligent. Ainsi, Claude Puel réfléchirait à la possibilité de faire venir l’un de ses protégés laissé à Leicester City. Il s’agit de Nampalys Mendy qui sera en fin de contrat et libre de tout engagement le 30 juin.

D’après les indiscrétions de Leicestershire Live, l’ ASSE est l’une des destinations envisagées par le milieu défensif. Ce dernier pourrait ainsi retrouver son mentor Claude Puel dans le Forez. Le technicien de 58 ans avait déjà eu le joueur de 27 ans sous ses ordres à l’OGC Nice entre 2013 et 2016 et à Leicester City entre 2018 et 2019. Il pourrait donc de nouveau travailler ensemble, surtout que l’ ASSE n’aura pas à débourser un euro pour engager le milieu de terrain formé à l’AS Monaco. Toutefois, Claude Puel devra jouer des coudes pour se défaire de la concurrence de Leeds United, Trabzonspor ou encore l’Udinese.