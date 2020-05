Ligue 1 : Un tournoi de préparation envisagé au Qatar

Cet été, un tournoi de préparation pourrait avoir lieu au Qatar entre 4 équipes de Ligue 1... À condition que les frontières rouvrent d'ici là.

PSG, OL, LOSC et ASSE au Qatar cet été pour un tournoi 100% Ligue 1 ?

RTL informe aujourd'hui qu'un tournoi de préparation entre 4 cadors de Ligue 1 pourrait se tenir au Qatar, en juillet. La plus grosse interrogation demeure en la réouverture des frontières françaises, que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déclarées fermées jusqu'à nouvel ordre. Ce tournoi mettrait aux prises le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne et le LOSC. Les deux premières équipes citées voudront sûrement se préparer en vue de la suite de la Ligue des Champions prévue en août, tandis que les deux suivantes pourront se remettre en jambes en vue de la saison 2020/2021.

Depuis l'arrêt de la Ligue 1 et malgré les spéculations de plus en plus sérieuses qui l'entourent, l'ASSE est assurée de se maintenir. Le LOSC disputera la phase de poules de Ligue Europa la saison prochaine. Champion de France pour la neuvième fois de son histoire, le PSG retrouvera l'OM en Ligue des Champions. Malgré les tentatives de sauvetage de Jean-Michel Aulas, la qualification européenne de l'OL dépendra de son résultat en finale de Coupe de la Ligue... ou en Ligue des Champions.