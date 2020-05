RC Lens, OL : Gervais Martel tacle Jean-Michel Aulas

Gervais Martel, ancien président du RC Lens, s’est invité dans le débat sur la fin de saison contestée par le patron de l’OL, Jean-Michel Aulas.

RC Lens : Martel évoque un débat « indigne et insupportable »

Le RC Lens ayant fini 2e de Ligue 2 à la fin de saison tronquée à cause de l’épidémie de Covid-19, les Sang et Or ont retrouvé la Ligue 1. Jean-Michel Aulas n’est pas d’accord de la décision du gouvernement mettant fin aux championnats de façon « précipitée ». Il conteste également le mode de calcul utilisé par la LFP pour déterminer les rangs définitifs.

Mécontent, le dirigeant de l'OL (7e) a saisi le CNOSF et le Tribunal administratif de Paris. Il a également envoyé des courriers aux députés et sénateurs pour remettre en cause la décision du gouvernement. Gervais Martel est agacé par l'agissement de Jean-Michel Aulas. L’ex-président du RC Lens estime que c’est « indigne et insupportable » de poursuivre les débats sur la fin de saison.

Gervais Martel ne donne aucune chance aux requêtes d'Aulas

« Des gens meurent tous les jours. Des soignants prennent des risques tous les jours. C’est autre chose que de savoir si tu joues à 22 ou si tu as fini troisième ou sixième. Voir ça, ça ne rehausse pas l’idée que je me fais du football », a-t-il jugé dans La Voix du Nord.

Concernant les recours de Jean-Michel Aulas, Gervais Martel assure qu’ils n'aboutiront pas. « Jamais, c’est impossible. Si à chaque fois qu’on a un problème personnel il faut écrire aux sénateurs… », a lâché l’ancien boss du RC Lens (1988-2012 et 2013-2017).