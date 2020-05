Ex- OM : Le tacle appuyé de Franck Lebœuf à la LFP et Aulas

Dans un entretien au Parisien, Franck Lebœuf est revenu sur la fin de la Ligue 1 décrétée par la LFP. L’ancien défenseur de l’OM comprend les recours de certains clubs qui s’estiment lésés. Il décrie cependant l’attitude de Jean-Michel Aulas.

Franck Lebœuf dénonce des injustices suite à la décision de la LFP

Franck Lebœuf a délié sa langue suite au verdict de la LFP actant la fin de la saison 2019/2020 de Ligue 1. L’ancien défenseur de l’OM soutient certains clubs pénalisés par cette décision. Dans les colonnes du Parisien, le footballeur reconverti consultant déplore le sort d’AC Ajaccio et d’Amiens SC. Le club corse est notamment privé de barrages pour la montée en Ligue 1.

S’agissant d’Amiens, Franck Lebœuf estime que le club picard est privé « d’une réelle possibilité de se sauver sur le terrain ». Cependant, il se montre moins empathique pour le Toulouse FC, lanterne rouge de Ligue 1, qui conteste le verdict de la LFP. De même, l’ancien international tricolore (50 sélections/4 buts) n’apprécie guère les sorties à tout-va de Jean-Michel Aulas.

Aulas, un « égoïste » pour Lebœuf

Il invite le président de l’OL à faire preuve d’humilité. « Ce qu’il a bâti à Lyon depuis plus de 30 ans est simplement extraordinaire. Mais on ne peut pas être aussi aveugle et surtout égoïste (…) Il en fait trop. Je ne remets pas en cause ses qualités de président. J’en viens à m’interroger un peu plus, en revanche, sur ses qualités humaines », a déclaré Franck Lebœuf.