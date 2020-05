Tottenham : Harry Kane devient le sponsor d’un ancien club

Harry Kane, l'attaquant des Spurs, va désormais sponsoriser un club de D4, le même club qui lui a donné sa chance avant qu'il ne s'épanouisse à Tottenham.

Harry Kane, nouveau sponsor du Leyton Orient

Harry Kane et le Leyton Orient ont annoncé leur collaboration. Le joueur des Spurs va devenir le sponsor du modeste club de D4 anglaise, qui l'a vu évoluer en 2011. Cependant, aucun signe de l'international anglais n'apparaitra sur le maillot du Leyton Orient. On peut cependant y lire un message de remerciement à l'attention des soignants. La mention "Frontline Heroes" se place au centre du maillot, par-dessus laquelle se trouve en majuscules l'inscription "THANK YOU'. On aperçoit dans le "O" le pavillon d'un stéthoscope, lui-même en forme de coeur. New Balance est l'équimentier du club.

Formé à Tottenham, Harry Kane avait été prêté à Leyton en 2011 et y avait inscrit 5 buts en 18 rencontres. Après 3 nouveaux prêts à Millwall, Norwich et Leicester jusqu'en 2013, Kane explose avec Tottenham à son retour. Il est l'une des révélations de la saison 2014/2015 sous la houlette de Mauricio Pochettino, tout juste arrivé en lieu et place de Tim Sherwood. Il compte désormais 181 buts en 278 matchs avec les Spurs, dont il est le vice-capitaine derrière Hugo Lloris. Aujourd'hui, il est aussi le capitaine des Three Lions, équipe qu'il a intégré en 2015 et avec qui il compte 32 buts en 45 sélections.