Montpellier Mercato : Vitorino Hilton prolongé (Off.)

Excellente nouvelle pour Vitorino Hilton, le Montpellier Hérault a annoncé la prolongation de son capitaine. Agé de 42 ans, la saison prochaine devrait être la dernière du défenseur brésilien.

Vitorino Hilton exaucé, il prolonge avec Montpellier

L’histoire entre le Montpellier Hérault et Vitorino Hilton est encore loin de son épilogue. Aujourd'hui vendredi, le MHSC a annoncé dans un communiqué publié sur son site la prolongation du contrat du Brésilien.

« Vitorino Hilton sera Montpelliérain la saison prochaine pour la dixième saison consécutive. Avec 321 matchs au compteur, le Brésilien est aujourd'hui le sixième joueur le plus capé de l'Histoire du Club. Champion de France dès sa première saison sous les couleurs orange et bleues, Vito n'a cessé depuis de déjouer les statistiques et d'imposer les siennes. Réalisant son rêve de jouer à 40 ans en prolongeant son contrat en 2017, il a depuis prolongé encore trois fois l'aventure », peut-on lire sur le site du Montpellier Hérault.

La barre des 500 promise à Hilton

Avec cette prolongation, Vitorino Hilton va réaliser un de ses objectifs avec le MHSC. Le Brésilien va atteindre la barre des 500 apparitions en Ligue 1 la saison prochaine. Il ne lui manque que 17 rencontres de championnat pour y parvenir.

Depuis de longs mois, le Brésilien clamait son envie de renouveler son contrat avec le MHSC. Il attendait des discussions avec Laurent Nicollin, le président montpelliérain. La saison prochaine sera sans doute la dernière de l’ancien marseillais. Celui-ci rêve de terminer sa carrière, « au milieu des supporters ».