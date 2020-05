Bundesliga : Bayern Munich, au moins 3 absents pour la reprise

Le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, se déplace sur la pelouse de l'Union Berlin ce dimanche, pour son grand retour en Bundesliga.

Le Bayern sans Tolisso, Coutinho, Süle et Martinez ?

Alors qu'il compte 4 points d'avance sur le Borussia Dortmund, son dauphin, le Bayern Munich prépare son déplacement à Berlin où il retrouvera les terrains avec son opposition face à l'Union. Pour ce match, l'entraîneur Hansi Flick, qui a récemment prolongé son contrat avec le Rekordmeister, va devoir se passer d'au moins trois de ses joueurs. En effet, Corentin Tolisso est blessé à la cheville et sera indisponible pour une durée minimale de 3 mois. L'ancien joueur du FC Barcelone, Philippe Coutinho, est lui aussi blessé à une cheville. Enfin, Niklas Süle n'est pas encore remis de sa rupture des ligaments croisée subie en octobre dernier. Javi Martinez est quant à lui incertain.

Hansi Flick a confié à la presse : « Nous ne savons pas si l'équipe pourra tenir complètement 90 minutes. Nous nous sommes bien entraînés, dimanche nous avons disputé une opposition en interne de trois fois 20 minutes. Il y avait une haute intensité, mais clairement, nous ne savons pas vraiment où nous en sommes. » a relaté L'Equipe. Pour rappel, l'entraîneur bavarois aura a sa disposition 5 remplacements et non 3 comme c'était le cas auparavant. Un protocole sanitaire très strict devra encadrer ce match, comme les autres et ce jusqu'à nouvel ordre.