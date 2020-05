Betis Mercato : Le frère de Nabil Fekir lâche des indices

Transféré au Betis Séville avec son frère Nabil Fekir, Yassin n’est pas resté en Andalousie. Néanmoins, il suit de près l’actualité sur son aîné et il répond à la rumeur sur l’avenir de ce dernier.

OL : Nabil Fekir « se sent très bien au Betis », selon son frère

Nabil Fekir a rejoint le Betis Séville à l’été 2019, avec son petit frère Yassin dans des bagages. Le cadet a été prêté dans la foulée au Club Deportivo Guijuelo, en troisième division espagnole. Quant à l’aîné, il était sur la bonne voix avec le club andalou quand la saison a été brutalement interrompue par la pandémie de coronavirus. Il avait marqué 7 buts et délivré 6 passes décisives en 22 apparitions en Liga.

L’ancien capitaine de l’OL a quand même réussi à attirer l’attention des recruteurs sur lui. Deux clubs anglais, précisément Arsenal et Newcastle sont sur les rangs pour tenter de l’arracher au Beticos. En Espagne, Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, garde un oeil sur Nabil Fekir. Face à ces agitations autour de son frère, Yassin Fekir s’est montré rassurant.

« Mon frère se sent très bien à Séville et au Betis. Il est très heureux de pouvoir relever ce nouveau challenge dans sa carrière et de sentir le soutien des supporters du club », a-t-il confié à Estadio Deportivo. Nabil Fekir a signé un contrat de quatre saisons qui le lie au club sévillan jusqu’en juin 2023.