OL : Ligue 1, Gérard Houllier dénonce à son tour un complot

Invité dans l'émission OL Night System, Gérard Houllier a réagi sur la décision gouvernementale d'arrêter les championnats, qu'il juge injuste.

Houllier : "Un complot ou un plan pour éliminer l'OL"

Gérard Houllier, le conseiller de Jean-Michel Aulas, était l'invité de l'émission quotidienne OL Night System. Il a livré son ressenti quant à l'arrêt définitif de la Ligue 1. "Il y a un axe entre l'OM et le PSG, et cet axe a frappé fort. D'abord, il s'est mis des alliers de son côté, avec des arrangements entre amis. Je pense surtout que c'était un complot ou un plan pour éliminer l'OL" a déclaré l'ex-entraîneur des Gones. Cependant, il ne voit pas cela comme un scandale, malgré le fait "que l'Etat soit présent là dedans" et qu'il soit "presque parti prenant".

L'ancien manager de Liverpool déclare avoir suivi toutes les conférences de presse d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, et se dit surpris qu'il n'ait jamais été question de sport, excepté pour l'annonce de l'arrêt des championnats. Sa décision personnelle aurait été "d'aller au bout, ou de considérer la saison nulle et non avenue". Il pense néanmoins que la Ligue 1 ne reprendra pas, parce que la décision "arrange beaucoup de monde : l'OL est en difficulté, Nice est européen, l'ASSE est sauvée". Gérard Houllier prévient également que la France aura l'air ridicule si les autres championnats reprennaient et que le constat s'avérait positif.

Concernant la saison actuelle, le mauvais départ de l'OL a été rédhibitoire selon Houllier. Il admet aussi que Lyon "n'a pas toujours fait des bons matchs, que l'efficacité a été préjudiciable", et regrette avoir perdu deux joueurs majeurs (Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde). L'ex-milieu de terrain veut aussi profiter de cette période pour rebâtir une équipe prête à disputer la Ligue des Champions.