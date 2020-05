Stade Brestois Mercato : Gaëtan Belaud s'en va aussi

Après six ans passés au Stade Brestois, Gaëtan Belaud va quitter le club. C'est déjà la huitième perte pour le club breton alors que le mercato n'a pas encore commencé.

Huitième perte pour Brest avec Gaëtan Belaud

Le mercato n'a pas encore commencé que Brest perd déjà son huitième joueur ! Après Mathias Autret, Jean-Charles Casteletto, Donovan Léon, David Kiki, Kévin Mayi, Alexandre Mendy et Samuel Grandsir, c'est au tour de Gaëtan Belaud de plier bagages. Celui qui alternait les capitanats avec Autret cette saison, a annoncé son départ dans Ouest France. Le latéral droit de 33 ans compte désormais s'orienter vers un nouveau projet.

Après 14 ans de carrière professionnelle, Gaëtan Belaud n'a jamais quitté la France. Il a été formé à Guingamp, mais c'est avec Laval qu'il commence sa carrière professionnelle, en tant que joueur offensif. Il quitte le club de la Mayenne en 2008 après avoir marqué 11 buts en 67 apparitions, mais y retourne 2 ans plus tard après des passages à Tours et Rodez. Belaud quitte à nouveau le club en 2014 et rejoint Brest, alors pensionnaire de Ligue 2, avec qui il obtient la montée en Ligue 1 à l'issue de la saison 2018/2019. En 163 rencontres, il a marqué 2 buts avec les Ty'zefs. Il n'a pris part qu'à 10 matchs cette saison, dont 7 en Ligue 1.