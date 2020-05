Angers Mercato : Larcier confirme deux joueurs sur le marché

Nouveau directeur sportif d’ Angers SCO, Sébastien Larcier a fait le point sur le mercato estival du club. Il envisage tous les scénarios possibles cet été.

Angers SCO : Baptiste Santamaria et Aït-Nouri sur le marché

Angers SCO a blindé le contrat de Rayan Aït-Nouri et devrait également prolonger celui de Thomas Mangani. Dans un entretien avec L’Équipe, Sébastien Larcier a donné plus de détails sur le marché de l’été du club Anjou. Le nouveau dirigeant confirme la tendance pour Baptiste Santamaria, dont le nom est associé au Real Madrid. Et pour remplacer le milieu défensif de 25 ans, « il faudra un joueur qui réponde à ses critères de volume de jeu, d’intelligence tactique, de qualité de relance propre », a indiqué le directeur sportif.

Un autre joueur à très fort potentiel, Rayan Aït-Nouri, est également très courtisé. Même si la pépite angevine a prolongé son contrat jusqu’en juin 2023, il pourrait bien faire l’objet d’un gros transfert cet été. Angers SCO se prépare à tout pour le défenseur latéral de 19 ans. « Rayan était très sollicité avant la crise sanitaire, mais la donne a changé avec le Covid-19 », a rappelé Sébastien Larcier dans un premier temps. « On peut tout envisager, que Rayan parte, aussi bien qu’il reste, si les sommes que nous souhaitons ne sont pas atteintes » a-t-il lâché ensuite.